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10 Сентября , 17:52
Идеи - в дело

Жительница Башкирии создала платформу для интернет-торговли

Группа для общения Радия Хабирова с бизнесом
Фото:Группа для общения Радия Хабирова с бизнесом

Жительница Стерлитамака Карина Кучукова реализует на маркетплейсах ортопедические корсеты. В работе она столкнулась с проблемой подбора нужных специалистов. Для оформления и продвижения интернет-магазинов требовались SMM-менеджеры, копирайтеры, программисты, поиск которых отнимал много сил и времени. Тогда девушка задумалась о создании собственной интернет-платформы. О том, что из этого получилось, рассказывается в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсетях.

Для реализации проекта Карина пришла в центр «Мой бизнес» Стерлитамака. Ей рассказали об условиях получения гранта предпринимателям до 25 лет и помогли собрать необходимые документы для оформления субсидии.

Грант в размере 500 тыс. рублей Карина Кучукова потратила на создание платформы и регистрацию товарного знака. Также центр «Мой бизнес» помог ей в разработке фирменного стиля для платформы. Карина Кучукова отмечает, что сейчас ее главная задача – популяризировать проект. Она хочет, чтобы о нем узнало как можно больше людей, деятельность которых связана с маркетплейсами.

Автор:Роман Якимчук
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