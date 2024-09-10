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10 Сентября , 16:42

В Башкирии за четыре года обновят более 100 километров ограждений

Ещё в 2020 году Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, согласно которому 2020 год был объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы. Тогда же шла речь и о приведении в порядок заборов и ограждений. Главная цель и задачи, которые ставил Год эстетики – обеспечить комплексный подход к облагораживанию городов и сёл.

Год эстетики завершился, но работа продолжилась.

 – Когда находишься в рабочих поездах по республике, всегда обращаешь внимание на состояние заборов и ограждений в населённых пунктах. Малоприглядные, обветшалые заборы и ограждения сразу придают неэстетичный, бесхозный вид любой территории. Поэтому наша цель – придать всем сёлам и деревням достойный, эстетически красивый внешний облик. Эта работа уже стало системной, – говорит министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

В 2022 году Глава региона принял решение, направленное на повышение уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика населённых пунктов – реализовать программу по установке и замене заборов.

Так, с 2022 года ежегодно из бюджета республики выделяется 100 млн рублей на реализацию этой программы. За три года её реализации общая протяжённость установленных новых ограждений составит 90 км.

Например, работы по установке новых ограждений и замене старых уже полностью в этом году выполнены в Зилаирском, Зианчуринском, Иглинском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Кармаскалинском, Кигинском районах республики. 

В планах на 2025 год – также заменить 30 км ограждений на 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии белорецкую трассу оборудуют новыми ограждениями.

Автор:Сергей Николаев
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