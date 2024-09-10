В Башкирии капремонт домов снижает платежи жителей за тепло

В 2024 году в рамках краткосрочного плана в Республике Башкортостан предусмотрено выполнить капитальный ремонт 739 многоквартирных домов. Будет выполнено 806 видов работ на сумму 5,5 млрд рублей.

На текущую дату капитальным ремонтом охвачено 80% домов, ремонтом подъездов – 100% домов. В полном объеме все работы будут завершены до конца декабря. При реализации программы «Комплексный ремонт подъездов», инициированной Главой региона Радием Хабировым, за 5 лет уже отремонтировано более 8 тысяч подъездов. В 2024 году отремонтируют еще 119 подъездов в 39 домах. В рамках ремонта подрядная организация выполняет ремонт входной группы, устанавливает новую тамбурную дверь и пластиковые окна, что уже позволяет значительно снизить теплопотери. При замене окон в местах общего пользования, уплотнении входных наружных дверей с установкой доводчиков теплопотери снижаются до 30%.

– Приближается отопительный сезон, и очень важно, что капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется с учетом выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности домов, в том числе и ремонт подъездов. Проведение данных мероприятий позволяет снизить теплопотери в МКД, – объясняет министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Речь идет, например, о замене трубопроводов внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией, утеплении фасадов и чердачных перекрытий, замене в местах общего пользования оконных деревянных блоков на ПВХ, установке узлов учета потребления и автоматического регулирования потребления ресурсов, установке индивидуальных тепловых пунктов.

Практика уже показала, что проведение данных мероприятий позволяет снизить теплопотери в многоквартирном доме. Так, при замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией – на 10%; при утеплении чердачного перекрытия – до 15%; при утеплении фасадов, заделке и герметизации межпанельных швов – до 25%.

Установка системы автоматического управления погодным регулированием также позволяет сэкономить на ресурсе. Так, в республике узлы погодного регулирования установлены в 1252 МКД, в том числе 494 – в Уфе. В зависимости от технического состояния дома максимальная экономия составляет 30%.

Всего же в 2024 году выполняется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в 6 многоквартирных домах, в 22 МКД устанавливают индивидуальные тепловые пункты, чердачные помещения утепляют в 19 МКД.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вводятся новые требования к проведению капремонта жилых домов.