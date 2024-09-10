Улицы микрорайона Уфы получат наружное освещение

МУЭСП «Уфагорсвет» планомерно ведёт строительство сетей наружного освещения на территории Уфы. По предоставленной информации, в этом году запланировано строительство освещения в жилом районе «8 Марта» по адресам:



улицы Гумера Миннибаева, Полевая, Башкирская, пер. Сарматский, пер. Нугушский, ул. Тальковая, Мухаметгалея Искужина, Сосновая, Иремельская, Воздушная на участке от ул. Башкирская до ул. Полевая, д. №63, Сказочная, Лунная, Аэродромная.

Ранее сообщалось, что на программу по улучшению наружного освещения в Башкирии выделят 200 млн рублей.