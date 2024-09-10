Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней некорректного сравнения. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС.

«В рекламе содержались следующие утверждения: „Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки“. При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о существенных условиях получения бонусов размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Как подчеркнули в ведомстве, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов.



ФАС возбудила дело в отношении Банка ВТБ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф.

Ранее ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на бытовую технику, сообщал Башинформ.