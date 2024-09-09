Башкирская компания получила льготную землю под гостиницу

Распоряжением Главы Башкирии абзелиловская компания «Анир» получила в аренду без проведения торгов земельный участок в Ташбулатовском сельсовете площадью 259,5 соток из категории земель населенных пунктов для строительства гостиничного комплекса.

Планируемый объём инвестиций — 40 млн рублей, сроки реализации инвестпроекта — 2024–2027 годы, количество новых рабочих мест — 10.

Инвестор имеет право на такую льготу, так как его проект включён в реестр приоритетных.

Ранее Глава Башкирии объяснял, почему в республике запустили такую льготу: «Надо упрощать возможности и создавать стимулы, чтобы земли „работали“, у нас еще много земли, которая не „работает“. Мы землю отдаем не просто так, а под инвестпроект, решения принимаем на „Инвестиционных часах“. Мы существенно сократили число требований к предприятиям и юридическим лицам, которые хотят взять землю, чтобы меньше бюрократии было. Мы четко прописываем, для чего землю предоставляем. Мы будем продолжать создавать больше возможностей, чтобы земли шли в оборот — для туризма, жилищного строительства, инвестпроектов».