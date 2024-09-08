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Экономика
8 Сентября , 11:00

В Башкирии появится оптово-распределительный центр Узбекистана

Отраслевые ведомства России и Узбекистана провели онлайн-заседание рабочей группы по увеличению взаимного товарооборота. Во встрече приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. Стороны обсудили ход реализации плана рабочей группы по сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и транспорте, а также показатели двустороннего товарооборота, который за полгода вырос на 8,7%. Заместитель главы минэкономразвития России Дмитрий Вольвач обратил внимание на активное развитие межрегионального сотрудничества двух стран – с начала июня регионы России и Узбекистана совершили более 30 взаимных торговых и деловых визитов, в ходе которых обсуждались вопросы создания транспортно-логистических и оптово-распределительных центров. Строительство одного из таких центров уже запустили в Башкирии.

«В Башкирии уже ведется строительство оптово-распределительного центра с участием узбекского капитала – централизованного места хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции общей площадью 20 га. Объём инвестиций составляет более 2 млрд рублей. В Омской области узбекская компания строит оптово-распределительный центр площадью в 8 га, включающий склад временного хранения. Завершение первой очереди строительства запланировано в первом квартале 2025 года», – рассказал Дмитрий Вольвач.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства – министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустама Муратова, запуск оптово-распределительного центра выведет взаимодействие между двумя республиками на новый уровень.

«Этот проект не ограничивается открытием распределительного центра в нашем регионе. Речь идет о двух территориальных подразделениях единой торгово-производственной инфраструктуры в Башкортостане и Ташкентской области, которые будут объединены под одной управляющей компанией. У нашего региона большой опыт строительства объектов в максимально короткие сроки, поэтому можно с уверенностью говорить о скором открытии этого проекта», – сказал Рустам Муратов.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева отметила, что вопреки санкционным ограничениям партнерские связи региона с Узбекистаном динамично развиваются, при этом товарооборот Башкортостана с данной страной по итогам первого полугодия 2024 года продолжает стабильно расти. В сравнении с январем-июнем 2023 года показатель вырос на 32,3%.

«Рынок Узбекистана для наших предпринимателей один из наиболее комфортных для экспорта продукции. По результатам января-июня 2024 года в сравнении с первым полугодием 2023 года поставки из Башкортостана в Узбекистан увеличились на 30,8%. Экспорт составил 88,3% товарооборота с данной страной», – сообщила Маргарита Болычева.

В первом квартале 2024 года поставки Башкирии в Узбекистан на 51,1% представлены минеральной продукцией, на 14,7% – продукцией химической промышленности, каучуком, на 12% – древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями. Также экспортируются продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, текстиль и обувь.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Башкирии и совет министров Республики Каракалпакстан (Республика Узбекистан) подписали дорожную карту по развитию сотрудничества. Документ включает в себя 9 направлений и 24 мероприятия в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, социальной и молодежной политики, образования, спорта, культуры, туризма, строительства, ЖКХ и экологии.

Автор:Ляйсан Закирова
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