Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
73.09
+0.4
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
6 Сентября , 16:18

В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В эти выходные, 7 и 8 сентября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей.

В субботу торговля развернется на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля, на площадке по ул. Рабкоров, 20, а также на площадях перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи.

В воскресенье продолжат работу ярмарки на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля, на площадке по ул. Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

Отметим, что для проведения ярмарки в Дёмском районе 7 и 8 сентября будет перекрыт участок ул. Правды (от ул. Таллинской до ул. Новороссийской).

Городские службы рекомендуют учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru