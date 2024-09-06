В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В эти выходные, 7 и 8 сентября, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей.

В субботу торговля развернется на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля, на площадке по ул. Рабкоров, 20, а также на площадях перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи.

В воскресенье продолжат работу ярмарки на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля, на площадке по ул. Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

Отметим, что для проведения ярмарки в Дёмском районе 7 и 8 сентября будет перекрыт участок ул. Правды (от ул. Таллинской до ул. Новороссийской).

Городские службы рекомендуют учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.