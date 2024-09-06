Проекты Башкирии участвуют в конкурсе лучших муниципальных практик

11 заявок победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» направлены на рассмотрение федеральной конкурсной комиссии.

Ежегодно в Башкортостане проводится республиканский этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинациях «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» и «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)».

На республиканском этапе текущего года в номинации «умный город» участвовало 9 конкурсных заявок: «Автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики», «Ситуационный центр Уфы», «Цифровой двойник городской инфраструктуры с управлением жизненного цикла объектов», «Уфа 360», «Автоматизированная информационная система «Имущество», «Служба памяти», «Цифровой водоканал» Стерлитамака, «Цифровое теплоснабжение города Октябрьского».

Так, например, практика «Автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики» внедрена для увеличения эффективности поиска и устранения проблем с надлежащим содержанием объектов благоустройства городских территорий, неудовлетворительного состояния объектов дорожной инфраструктуры и объектов на прилегающей территории. Комплекс способен выявлять значительный перечень дефектов: повреждение асфальтобетонного покрытия, износ дорожной разметки, наличие граффити, переполненность контейнеров ТКО, отсутствие канализационного люка и многое другое.

Все вышеперечисленные заявки ушли на всероссийский конкурс, итоги которого будут подведены в ноябре 2024 года. А победа в республиканском конкурсе дала возможность победителям получить до 2 млн 280 тыс. рублей. Призовой фонд будет направлен на выполнение мероприятий по градостроительной политике, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что пять городов Башкирии получат грант минстроя России.