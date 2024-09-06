Пять городов Башкирии получат грант минстроя России

Инициативы Белебея, Нефтекамска, Благовещенска, Салавата и Учалов победили в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.



Федеральный грант от минстроя России благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» на обустройство общественных пространств получат проекты:

«Бульвар Новаторов» – бульвар и площадь в Белебее превратят в метафору жизни и развития человека и промышленной истории города.

«Нефтекамск: ось времени» – аллею по улице Ленина интерпретируют как «ось времени», которая объединяет все темы, связанные с развитием города.

«Воскресенские ряды» – сформируют комфортную и современную улицу, в образе которой сохранены исторические ценности, смыслы, визуальные образы, максимально созвучные с направлением развития Благовещенска.

«Салават: семь сновидений сквозь явь» – объединение центральных общественных пространств города в одну систему.

«Путь Урал-батыра» – в учалинском парке обновится событийная зона, дополнятся спортивные площадки и полностью преобразится детская игровая площадка образами героев эпоса.



Всего с 2019 по 2024 год Башкортостан для участия в конкурсе отправил 73 заявки, 34 проекта стали победителями. По их количеству республика входит в тройку лидеров среди регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Уфе игровая площадка вошла в шорт-лист общероссийской премии.