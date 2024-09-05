В Уфе завершают благоустройство дворов

В Уфе полным ходом идёт реализация республиканской программы «Башкирские дворики», которую инициировал Глава региона Радий Хабиров, назвав лучшим проектом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Всего в этом году в столице преобразят 10 дворов, которые объединяют 33 многоквартирных дома.

Так, в Ленинском районе Уфы ведётся благоустройство придомовых территорий по адресам ул. Шмидта, 16, 16/1 и ул. Ахметова, 316, 316/4. В этом году одним из ярких штрихов в оформлении детских площадок стали брендированные элементы, посвящённые 450-летию Уфы.

На сегодняшний день на дворовой территории по ул. Шмидта, 16, 16/1 уже установили малые архитектурные формы на детской игровой площадке: горку, игровой домик и детскую качалку в виде автомобиля. Территория уже выровнена, остаётся уложить травмобезопасное покрытие. Также уже завершают красочное оформление

На территории дворов по ул. Ахметова, 316, 316/4 завершили демонтаж старых бордюрных камней и приступили к установке новых.

Программа комплексного благоустройства придомовых территорий «Башкирские дворики» в Башкортостане реализуется с 2019 года. Всего за это время было благоустроено 1326 дворов, где проживают 400 тысяч человек. Средства на реализацию программы по большей части выделяются из бюджета республики. Это уникальная программа в стране, которая действует только в Башкортостане. Она нацелена на улучшение условий проживания для граждан в многоквартирных домах и позволяет им обустроить пространство так, как они желают.

Ранее сообщалось, что в Уфе сделан первый в 2024 году «башкирский дворик».