Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
72.78
+0.09
14+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
5 Сентября , 17:59

В Уфе завершают благоустройство дворов

В Уфе полным ходом идёт реализация республиканской программы «Башкирские дворики», которую инициировал Глава региона Радий Хабиров, назвав лучшим проектом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Всего в этом году в столице преобразят 10 дворов, которые объединяют 33 многоквартирных дома.

Так, в Ленинском районе Уфы ведётся благоустройство придомовых территорий по адресам ул. Шмидта, 16, 16/1 и ул. Ахметова, 316, 316/4. В этом году одним из ярких штрихов в оформлении детских площадок стали брендированные элементы, посвящённые 450-летию Уфы.

На сегодняшний день на дворовой территории по ул. Шмидта, 16, 16/1 уже установили малые архитектурные формы на детской игровой площадке: горку, игровой домик и детскую качалку в виде автомобиля. Территория уже выровнена, остаётся уложить травмобезопасное покрытие. Также уже завершают красочное оформление

На территории дворов по ул. Ахметова, 316, 316/4 завершили демонтаж старых бордюрных камней и приступили к установке новых.

Программа комплексного благоустройства придомовых территорий «Башкирские дворики» в Башкортостане реализуется с 2019 года. Всего за это время было благоустроено 1326 дворов, где проживают 400 тысяч человек. Средства на реализацию программы по большей части выделяются из бюджета республики. Это уникальная программа в стране, которая действует только в Башкортостане. Она нацелена на улучшение условий проживания для граждан в многоквартирных домах и позволяет им обустроить пространство так, как они желают.

Ранее сообщалось, что в Уфе сделан первый в 2024 году «башкирский дворик».

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru