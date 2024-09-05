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5 Сентября , 13:34

В Башкирии выдача ипотек в июле упала вдвое

В Башкирии в июле после прекращения безадресной льготной программы выдача ипотек снизилась почти вдвое, сообщает Нацбанк РБ. Если в июне было зарегистрировано почти 9,5 тыс. договоров, в июле — менее 5 тысяч.

Суммы ипотечных кредитов снизились в 2,4 раза: 31,46 млрд рублей в июне и 12,9 млрд рублей в июле.

Объём выдачи потребительских кредитов также снизился, но не так заметно — с 57 млрд рублей в июне до 52 млрд рублей в июле.

По данным Объединённого кредитного бюро, на долю льготной ипотеки в июле пришлось 42% от общего количества жилищных кредитов в стране и 57% от общей суммы выдач.

В конце июля ЦБ поднял ключевую ставку до 18%, и средняя ставка ипотечного кредита вне оставшихся льготных программ составила 21% годовых.

Как сообщал Башинформ, в июле цена средней «вторичной» квартиры в Уфе снизилась на 1%: как правило, подорожание заёмных средств ведёт к удешевлению недвижимости.

Автор:Элина Ахметова
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