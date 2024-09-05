В Башкирии реализуют пилотный проект по переработке промышленных отвалов

В Сибае намерены реализовать уникальный и экологически важный инвестпроект, касающийся рекультивации земель, подверженных техногенному загрязнению в процессе деятельности предприятия по добыче и обогащению руд. Инвестором масштабного производства стоимостью 3 млрд рублей в текущих ценах выступает ООО «Гео Генезис».

«Проект является масштабным и уникальным, поскольку реализуется в рамках стратегии экономики замкнутого цикла. Инвестор намерен создать производство по переработке промышленных отвалов (хвостохранилищ) с получением продукта-рекультиванта и попутным извлечением из вторичных ресурсов полезных компонентов (редкоземельных металлов), — прокомментировала „Башинформу“ бизнес-шериф Сибая Ольга Шаранова. — В результате будет рекультивирован земельный участок, ликвидировано негативное воздействие на окружающую среду, деградированные земли возвращены в хозяйственный оборот. Все это соответствует целям федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“».

В экологическом плане реализация такого инвестпроекта очень целесообразна и необходима для башкирского Зауралья, добавила Ольга Шаранова.

Напомним, в декабре 2021 года проект рассмотрели на городском «предпринимательском часе». В марте 2022 года, после доработки и подготовки пакета документов он был рассмотрен уже на «Инвестчасе» с участием Главы Башкирии Радия Хабирова.

«Очень интересная и нужная инициатива, в первую очередь, для жителей Сибая. В 2019 году мы интенсивно работали над тем, чтобы Сибайский карьер не отравлял людей и окружающую среду. Поэтому ваши технологии нам нужны», — сказал тогда Радий Хабиров.

В том же 2022 году инвестпроект получил статус приоритетного. Это означает получение значительных налоговых послаблений на республиканском уровне, предоставление земельных участков без проведения торгов, субсидии по возмещению части затрат на инфраструктуру проекта, информировал Башинформ.

В мае 2023 года было заключено соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду юридическому лицу без проведения торгов между минэкологии Башкирии и ООО «Гео Генезис». Позже, в августе прошлого года, по распоряжению Главы Башкирии заключен договор аренды на земельный участок до 2027 года, напомнили в пресс-службе мэрии Сибая.

«Мы рассчитываем на успешное пилотирование этого проекта с последующим применением в отношении остальных отвалов и хвостохранилищ на территории Башкирии. Безусловно, если инвестор, перерабатывая отходы горнодобывающих производств, извлекает полезные компоненты и в итоге рекультивирует землю — такую практику следует транслировать на всю Россию», — заявил «Башинформу» министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Помимо экологической составляющей, в экономическом плане польза от реализации этого инвестпроекта также налицо. Предприятием планируется создание новых рабочих мест, что благоприятно скажется на социально-экономическом развитии Сибая и башкирского Зауралья в целом.

Завершить проектные работы по недропользованию планируется до 2026 года. Разведку участка недр после геологического изучения недр намечено провести в 2025-2026 годах. Строительно-монтажные работы, а также приобретение и изготовление технологического оборудования запланированы на 2027 год. В 2027–2028 года будут проведены пусконаладочные работы. И, наконец, в 2028 году начнется рекультивация старогоднего хвостохранилища Сибая с попутной добычей остаточных полезных ископаемых.

«Цель нашего проекта — ликвидация объекта накопленного экологического вреда с привлечением господдержки и в дальнейшем масштабирование таких проектов не только на территории Башкирии, но и России в целом», — прокомментировал «Башинформу» главный инженер проекта ООО «Гео Генезис» Эдуард Нагаев.

Как отметил Нагаев, объем отходов от горнодобывающих предприятий накоплен в значительном количестве. На примере пилотного проекта «Гео Генезис» можно привлечь инвесторов в решение актуальной проблемы. Это позволит сэкономить бюджетные средства, которые сейчас направляются на ликвидацию таких объектов.

«Этот мир очень прозрачен. Достаточно один раз обмануть инвестора и о доверии можно забыть. Поэтому мы стараемся создавать для бизнеса все необходимые условия. Это сложный процесс, который занимает годы и заставляет тебя постоянно быть в напряжении. Это у нас, на мой взгляд, получается», — сказал Радий Хабиров, выступая на всероссийском инвестсабантуе-2024 в Сибае.