В Уфе прошла комиссионная приемка отремонтированных подъездов

В Уфе прошла комиссионная приёмка выполненного комплексного ремонта подъездов многоквартирного дома по адресу: ул. Ухтомского, 26, корп. 2.

В комиссии по приёмке работ принимают участие представители Фонда капремонта, администрации муниципалитета, управляющей организации и собственники жилья или их представители.

Всего в республике в текущем году предусмотрено выполнить комплексный ремонт 119 подъездов в 39 домах. Подъезды ремонтируются в пяти муниципалитетах республики: городе Уфе, Аскинском, Иглинском, Стерлибашевском и Чишминском районах.

Напомним, программу комплексного ремонта подъездов запустили в 2019 году по инициативе Главы Республики Радия Хабирова. За всё время действия программы, 2019-2024 годы, обновили 8290 подъездов в 2783 домах, общая сумма затрат уже превысила 3,5 млрд рублей.

В рамках ремонта подъездов подрядная организация выполняет ремонт входной группы, укладывает керамическую плитку на первом этаже, устанавливает новую тамбурную дверь, почтовые ящики, энергосберегающие светильники, окна с деревянными рамами меняют на пластиковые, а также выполняет штукатурно-малярные работы. Вид отделки стен и цвет покраски полностью зависят от жителей, они сами выбирают, как будет выглядеть их подъезд.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии составлен план комплексного ремонта подъездов МКД в 2024 году.