В Уфе началась работа по завершению десятилетнего строительного долгостроя

"Подходит к своему завершению история долгостроя по улице Дагестанской, - сообщил глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов. - Обнесенная забором строительная площадка более десяти лет вызывала вопросы практически у всех и доставляла немало проблем".

По словам Антона Тарасова, на сегодняшний день можно говорить о том, что определился новый сособственник объекта, который начал разрабатывать инвестиционный проект. В первую очередь, планируется привести в порядок территорию, осушить котлован и подготовить площадку под строительство, а также обновить ограждение. Эти работы начнутся уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что уфимские власти дали разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.