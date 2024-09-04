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4 Сентября , 12:34

В Башкирии в разгаре уборочная страда

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

Хозяйства нескольких районов Башкирии приступили к уборке ранних масличных культур — рапса, горчицы, льна. В четырёх районах идёт уборка сахарной свёклы (Альшеевском, Благоварском, Давлекановском, Илишевском). На сегодня убрано 2 тыс. га, накопано 84 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 475 ц/га. Один из сахарных заводов региона уже приступил к производству продукции.

Также начался сев озимых культур: засеяно более 70 тыс. га, или 18% от плана.

Как сообщал Башинформ, зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 550 тыс. га, что составляет больше трети от плана. Намолочено и засыпано в закрома 1,3 млн тонн зерна. Средняя урожайность — 24 ц/га.

На 100% выполнен план по заготовке сенажа и на 63% — заготовка сена. Продолжается закладка силоса. Всего на полях скошено около 66% посевных площадей кормовых культур, это порядка 528 тыс. га.  В целом по республике на 1 условную голову скота заготовлено более 15 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов, или 61% от плановой потребности, сообщили в минсельхозе РБ. 

Аграрии спешат воспользоваться хорошей погодой и войти в обычный темп уборочной кампании — в этом сезоне обильные осадки сильно тормозили ход полевых работ.

Автор:Элина Ахметова
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