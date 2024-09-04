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4 Сентября , 11:41

В Башкирии появится крупнейшая в стране плантация облепихи

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Минземимущества Башкирии предоставило инвестору земельный участок площадью 711 га в Стерлибашевском районе для выращивания облепихи. Согласно бизнес-плану, здесь планируется строительство теплицы площадью 4,4 га и разведение садов в открытом грунте. Инвесторы планируют не только выращивать ягоды, а еще и организовать их переработку и реализовывать продукцию под брендом «Башкирская ягода». В сообщении пресс-службы правительства Башкирии отмечается, что данная плантация облепихи будет крупнейшей в стране.

Проект был рассмотрен на «Инвестчасе» с участием Главы Башкирии и получил высокую оценку Инвестиционного комитета.

«Это очень интересный проект. У нас уже выращивают ягоды в нескольких районах Башкортостана. С удовольствием будем помогать развитию этого востребованного направления», – отметил Радий Хабиров.

Реализация проекта направлена на обеспечение устойчивого развития отрасли растениеводства и инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Башкирии в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан». Инвестор планирует к началу плодоношения реализовать полный цикл хранения и переработки собираемой продукции, что позволит разнообразить количество выпускаемых продуктов, обеспечить регион круглогодичными рабочими местами и увеличить добавочную стоимость. Плановая стоимость проекта – 913,4 млн рублей, срок реализации: 2024 – 2039 годы.

Архив ИА "Башинформ"
Фото:Архив ИА "Башинформ"

Глава Башкирии уделяет большое внимание поддержке агропромышленного комплекса, ведь эта отрасль является основой экономики нашего региона, обеспечивает занятость на селе и продовольственную безопасность. По статистике, порядка 40% населения Башкирии живет в сельской местности, это почти 1,5 млн человек, поэтому важно создать им благоприятные условия для работы и жизни. 

«Важно, чтобы в республике жилось хорошо, в том числе и в сёлах. Поэтому мы планомерно строим спортивные объекты, дома культуры, благоустраиваем общественные пространства – создаем инфраструктуру, чтобы вы могли достойно трудиться, полноценно жить, создавать семьи, растить детей», – сказал Радий Хабиров, выступая на встрече с уфимскими школьниками и студентами колледжей Зауралья в январе 2024 года.

Республика стремится поддерживать сельскохозяйственную отрасль, фермеров, модернизирует агропромышленный комплекс, развивает социальную инфраструктуру. Все это создает условия для дальнейшего развития села, повышения качества жизни сельских жителей.

Подробнее о том, как развивается отрасль сегодня – в материале «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
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