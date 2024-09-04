В Башкирии появится крупнейшая в стране плантация облепихи

Минземимущества Башкирии предоставило инвестору земельный участок площадью 711 га в Стерлибашевском районе для выращивания облепихи. Согласно бизнес-плану, здесь планируется строительство теплицы площадью 4,4 га и разведение садов в открытом грунте. Инвесторы планируют не только выращивать ягоды, а еще и организовать их переработку и реализовывать продукцию под брендом «Башкирская ягода». В сообщении пресс-службы правительства Башкирии отмечается, что данная плантация облепихи будет крупнейшей в стране.

Проект был рассмотрен на «Инвестчасе» с участием Главы Башкирии и получил высокую оценку Инвестиционного комитета.

«Это очень интересный проект. У нас уже выращивают ягоды в нескольких районах Башкортостана. С удовольствием будем помогать развитию этого востребованного направления», – отметил Радий Хабиров.

Реализация проекта направлена на обеспечение устойчивого развития отрасли растениеводства и инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Башкирии в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан». Инвестор планирует к началу плодоношения реализовать полный цикл хранения и переработки собираемой продукции, что позволит разнообразить количество выпускаемых продуктов, обеспечить регион круглогодичными рабочими местами и увеличить добавочную стоимость. Плановая стоимость проекта – 913,4 млн рублей, срок реализации: 2024 – 2039 годы.