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4 Сентября , 12:34

Отрасли промышленности, развиваемые Башкирией, снижают зависимость от импорта

архив ИА "Башинформ"
Фото:архив ИА "Башинформ"

Российская экономика становится все более независимой от импорта, что показывают примеры таких отраслей, как радиоэлектроника, фармацевтика, машиностроение и станкостроение. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме президент ТПП России Сергей Катырин, сообщает РИА Новости.

Сергей Катырин отметил, что импортозависимые отрасли отечественного производства продолжают бороться с влиянием ограничений, но это влияние заметно ослабевает. По его словам, для развития данных тенденций необходимы поддержка малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и др.

Активные меры в этих направлениях принимает Башкирия. В июле текущего года республика заняла 1 место в реализации промышленной политики, что стало результатом системной работы, проводимой в регионе по развитию промышленного производства, на что обращает внимание Глава Башкирии.

«Системная работа, которую мы на протяжении последних лет проводим в республике, приносит свои плоды. Наша промышленность стабильно развивается, несмотря на санкционное давление и сложнейшие экономические условия. По итогам прошлого года рост промпроизводства составил 6,5%, за пять месяцев 2024-го – 7,4%. Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Отдельная благодарность – нашим федеральным коллегам за эффективную политику, которая позволяет нам идти вперед, несмотря ни на что. Сегодня мы готовы активно участвовать в новых национальных проектах технологического суверенитета. Продолжаем работать на благо всей страны», - отметил Радий Хабиров.

В 2024 году Башкирия взяла курс на формирование в республике станкостроительного кластера, что особенно важно сейчас, когда импорт промышленного оборудования ограничен. Поэтому развитие собственного станкостроения входит в число важнейших стратегических задач страны. Ранее «Башинформ» сообщал, что в создание станкостроительного кластера Башкирии направят более 7 млрд рублей, его также  обеспечат нужными кадрами.

Автор:Роман Якимчук
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