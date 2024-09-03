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3 Сентября , 17:47

В западной части Уфы дороги ремонтируются по нацпроекту

В Уфе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участках улично-дорожной сети ведется ремонт дорожного полотна.

В Ленинском районе в нынешнем году по нацпроекту отремонтирована улица Благоварская (от ул. Карьерной до ул. Астраханской), Затонское шоссе. В ближайшей перспективе запланирован ремонт улицы Дзержинского в Ленинском и Советском районах Уфы (от ул. Вокзальной до ул. Аксакова).

Ремонтная кампания также охватит улицу Надежды в жилом районе «8 Марта». Площадь ремонтируемого объекта составит 7102 кв. м. Протяженность улицы – 1,1 км.

Ремонт включает фрезерование дорожного полотна и укладку нового покрытия. Обновление улицы Надежды позволит повысить дорожную безопасность к социальным объектам, которые ведут к учреждениям образования и здравоохранения.

Согласно контракту, срок завершения ремонта дороги – до 31 октября. 

Как сообщал ранее Башинформ, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.

Автор:Сергей Николаев
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