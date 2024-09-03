В Уфе завершается благоустройство дворов по программе «Башкирские дворики»

В Уфе дворовые площадки на улицах Кольцевой/Черниковской, где идет комплексное благоустройство по программе «Башкирские дворики», приобрели законченный вид, сообщает администрация Калининского района города.

Специалисты подрядных организаций завершили работы по установке элементов детских площадок, а также укладку травмобезопасного резинового покрытия на площади в 500 квадратных метров.

Программа «Башкирские дворики» стала наиболее масштабной по объему финансирования из бюджета республики. За период ее реализации с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. В 2024 году запланировано благоустройство еще 142 дворовых территорий на сумму 1 миллиард рублей.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате, – заявил Глава республики Радий Хабиров. – Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно – только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории».

В настоящее время часть дворов из плана 2024 года уже благоустроена и принята жителями, в других работы входят в завершающую фазу. Как и прежде, среди обязательных мероприятий – установка современных детских и спортплощадок с безопасным резиновым покрытием, обустройство парковочных зон, озеленение прилегающей территории, установка видеонаблюдения, наружного освещения и малых архитектурных форм.

«Каждый проект благоустройства двора проходит обсуждение с жителями, вносятся коррективы, – отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова. – Это по-прежнему одна из самых востребованных программ, реализуемых в нашей республике».

Ранее сообщалось, что в Уфе сделан первый в 2024 году «башкирский дворик».