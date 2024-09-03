В Башкирии за 4 года построили 794 объекта придорожного сервиса

В Башкирии особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. За 4 года построили 794 объекта придорожного сервиса. О необходимости развития придорожного сервиса в регионе на раз говорил Глава республики.

«Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, который необходимо грамотно развивать. По ряду направлений туристической отрасли Башкортостан становится одним из лидеров в России. Растущий поток туристов в республику — тому подтверждение», - отмечал Радий Хабиров.

Актуальные вопросы туристической отрасли во вторник обсудили в правительстве Башкортостана. Рабочее совещание с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов республики и руководителей ведомств прошло под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

— Практически четыре года в республике реализуется программа по развитию придорожного сервиса. За этот период построено 794 профильных объекта. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составил порядка 7 млрд рублей. Отремонтировано и благоустроено 802 придорожных объекта на 1,5 млрд рублей, — рассказал премьер-министр.

О текущей ситуации в части развития придорожного сервиса доложил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

— За 8 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 250 объектов придорожного сервиса с общим объемом инвестиций более 1,3 млрд рублей и модернизированы 221 действующих объектов на сумму более 300 млн рублей, — сообщил Алексей Гусев.

За отчетный период на территории муниципальных образований введено 81 торговый объект, 55 СТО, 33 автомойки, 28 объектов АЗС (АГНКС, АГЗС), 26 пунктов питания, 12 гостиниц, а также 15 объектов с ярмарочными площадками, молельной комнатой, электрозарядными устройствами для автомобилей. Модернизированы 73 торговых объекта, 38 пунктов питания, 34 СТО, 37 объектов АЗС (АГНКС, АГЗС), 18 придорожных комплексов, 11 автомоек, 7 гостиниц и 3 ярмарочных площадок.

По словам министра, для привлечения инвесторов на постоянной основе проводятся выездные мероприятия в муниципалитетах, совещания в формате ВКС, встречи с потенциальными инвесторами с целью оказания методической и консультационной помощи.

В рамках выездов также проводится осмотр строящихся объектов придорожного сервиса, включенных в перечень приоритетных проектов.

Алексей Гусев в своем выступлении обозначил, что в рамках реализации концепции выстроено взаимодействие с инвесторами, которыми заявлено к реализации более 200 инициатив с общим объемом инвестиций порядка 12 млрд рублей.

— На инвестчасах одобрено 85 инвестиционных проектов по строительству объектов придорожного сервиса с объемом инвестиций 10 млрд рублей. В перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан включены 55 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 5,9 млрд рублей, — подытожил руководитель ведомства. — По линии минторга заключено 28 соглашений о защите и поощрении инвестиций, 4 инвестиционных соглашения по строительству объектов придорожного сервиса. 23 инвесторам предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов, из них 3 — в 2024 году.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерции и логистике компании «Башнефть» Ильдар Гарифуллин, в свою очередь, доложил о ходе реализации проекта модернизации автозаправочных станций.

В рамках реализации Инвестиционного соглашения между ПАО АНК «Башнефть» и правительством Республики Башкортостан о модернизации сети АЗС все автозаправочные станции компании на территории региона дооснащены теплыми санузлами, проводятся работы по техническому перевооружению станций с заменой технологического оборудования и установкой современных топливораздаточных колонок.

Также ПАО АНК «Башнефть» рассматривает возможности по дальнейшему развитию розничной сети АЗС в ряде районов и городов Республики Башкортостан.

Завершая обсуждение вопроса, премьер-министр поручил отметил, что сейчас необходимо переходить к следующему этапу модернизации сферы придорожного сервиса. Министерству торговли и услуг поручил усилить взаимодействие с потенциальными инвесторами, активизировать эту работу как на региональном, так и на муниципальном уровне. А также подготовить комплексную информацию о наличии санитарных узлов на АЗС с указанием обеспеченности средствами доступа для лиц с ограниченными возможностями.