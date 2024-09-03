В Башкирии установилась благоприятная для сбора урожая погода

На оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов сообщил, что в настоящее время погода в республике позволяет вести уборку урожая в рабочем режиме.

«Бывают отдельные дожди, но в целом прогноз рабочий. Утром есть туман и роса, но к полудню комбайны выходят и работают до 8-9 вечера», - ответил Ильшат Фазрахманов на вопрос Главы республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии ожидается умеренно теплая погода с грозами.