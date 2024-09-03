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3 Сентября , 16:34

К Уфе присоединят новую территорию

Власти Уфы планируют присоединить к городу поселок Керамика площадью в 5,2 гектара, расположенный у северной границы столицы республики на территории Благовещенского района. Данное решение опубликовано на сайте городского совета.

Администрация города должна до 6 сентября 2024 года подготовить документы, необходимые для обращения в Государственное Собрание – Курултай РБ с законодательной инициативой об изменении границ муниципалитета.

Финансирование мероприятий, связанных с изменением границ Уфы, возьмет на себя городской бюджет.

Поселок Керамика был построен в 1955 году для сотрудников Уфимского моторостроительного завода. Сейчас он относится к Тугаевскому сельсовету Благовещенского района и не имеет какого-либо административно-территориального статуса, что и стало причиной инициативы по включению данного населенного пункта в состав Уфы.

Ранее сообщалось, что в Уфе принят новый Генплан развития города до 2042 года. 

Автор:Сергей Николаев
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