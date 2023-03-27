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Вчера, 23:18

Жителям Башкирии напомнили, как перенести сроки капремонта в многоквартирном доме

Многие жители могут задаваться подобным вопросом: «Наш дом включили в программу капремонта на 2029 год, но кровля (фасады, инженерные системы) требуют ремонта уже сегодня. Как перенести срок работ на более ранний?».

Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан, информирует о том, что в постановлении Правительства РБ от 31.10.2016 г. № 459 прописан алгоритм действий переноса сроков проведения ремонта.

В первую очередь, жители проводят собрание собственников МКД. Утверждают на нем вид работ капитального ремонта (капремонт фасада, кровли, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и т.д.), срок которого необходимо перенести. Оформляется протокол в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Кворум собрания собственников – не менее 2/3 голосов от общей площади помещений МКД.

Затем обращение и протокол общего собрания с принятым решением направляется в администрацию муниципального образования.

Комиссия по вопросам капитального ремонта, созданная при администрации, принимает решение об установлении необходимости капитального ремонта и сроках его проведения.

Региональный оператор, после получения утверждённого решения Комиссии, обобщает представленные муниципалитетами документы и направляет сформированный проект изменений Программы или Краткосрочного плана в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Таким образом, законодательством предусмотрена возможность переноса срока капитального ремонта МКД с включением его в краткосрочную Программу. Постановлением определены условия, при которых возможен перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более ранний период – это достаточность средств фонда капремонта для проведения работа или принятие собственниками решения об установлении дополнительных взносов.

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