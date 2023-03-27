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Сегодня, 11:11

Установлены новые стандарты стоимости ЖКУ в городах и районах Башкирии

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

Правительство установило республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципалитетам Башкирии с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Как уточняется в документе, республиканские стандарты необходимы для определения размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых населению. 

Новые стандарты стоимости ЖКУ установлены для собственников помещений в многоквартирных домах свыше 6 этажей; для собственников помещений в многоквартирных домах до 6 этажей; для нанимателей жилья в многоквартирных домах по договору найма; для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капремонт. Кроме того, новые республиканские стандарты стоимости ЖКУ установлены для проживающих в индивидуальных домах, находящихся в различных жилищных фондах, «соответствующих средним условиям проживания граждан», а также для проживающих в различных жилищных фондах, соответствующих средним условиям проживания граждан, у «которых не наступил срок уплаты взнос за капитальный ремонт». 

Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии поручено организовать проведение размеров расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для проживающих в городах и районах республики.

Контроль за исполнением этого постановления возложен на вице-премьера республиканского правительства Алана Марзаева. 

Ранее «Башинформ» со ссылкой на министерство ЖКХ Башкирии сообщал о том, что люди с низкими доходами, ветераны труда, многодетные семьи и другие категории граждан могут платить меньше за коммунальные услуги.

«Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — это безвозмездная помощь государства малоимущим для своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Башкирии при расчете субсидии размеры стандартов максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют:

— для многодетных и неполных семей — 13%;

— для одиноко проживающих мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет — 18%;

— для одиноко проживающих людей, достигших возраста 70 лет — 16%;

— для иных категорий — 20%.

Узнать подробную информацию о субсидии на оплату ЖКУ можно на сайте Республиканского центра социальной поддержки населения Башкирии.

Автор:Галина Бахшиева
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