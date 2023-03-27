С начала года Башкирия экспортировала лесоматериалы в 8 стран мира

С начала этого года управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало экспорт более 9227 кубометров пиломатериалов в страны ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Образцы пиломатериалов: срощенные и обрезные доски, брус, изделия для мебели, лесоматериалы хвойных и лиственных пород деревьев прошли специальную лабораторную экспертизу.

«По результатам энтомологических экспертиз в продукции лесопромышленного комплекса региона опасных карантинных организмов не выявлено, - подчеркнули в управлении Россельхознадзора по РБ. - Подкарантинная продукция соответствует требованиям стран импортеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Узбекистана - всего в восемь стран мира».

Как сообщал ранее «Башинформ», в целом за 2022 год Башкирия экспортировала более 124,3 тысячи кубометров лесоматериалов в 15 стран мира.