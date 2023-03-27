Минтранс Башкирии назвал сроки завершения ямочного ремонта

По информации минтранса РБ, с начала марта на 2,4 тыс. км дорог региона было выявлено более 5 тыс. дефектов дорожного полотна (внесены в СКПДИ). Из них свыше 2,5 тыс. ликвидированы холодным или литым асфальтобетоном, остальные — в работе, и инспектирование дорог продолжается.

26 марта после зимнего перерыва были запущены первые асфальтобетонные заводы – Кармаскалинского и Стерлитамакского ДРСУ, в этом году — на неделю раньше обычных сроков.

«Пока эти АБЗ не работают на полную мощность – нужно 3-4 дня, чтобы прогреть битум до оптимальных температур. Также специалисты должны будут отобрать пробный материал на анализ. После корректировок и настройки оборудования заводы начнут производить уже полноценную асфальтобетонную смесь», — пояснил глава ведомства Александр Клебанов.

По его словам, в начале апреля начнут работу все 27 асфальтовых заводов «Башкиравтодора». Также с 30 марта на региональных дорогах на протяжении всего строительного сезона для ликвидации дефектов покрытия будут работать спецмашины «Madpatcher».

По согласованию минтранса и муниципалитетов определены следующие сроки:

- на центральных улицах Уфы — оцифровка и устранение дефектов дорожного покрытия до 30 апреля;

- на дорогах регионального значения: до 30 апреля завершение оцифровки, и до 10 мая — их ликвидация;

- на дорогах местного значения: оцифровка до 15 мая и устранение до 15 июня.