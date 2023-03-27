Компания из Башкирии займется техническим контролем и ремонтом штангово-глубинных насосов

Минэкономразвития РФ включило ООО «ЭЛКАМ-Нефтекамск» в реестр резидентов территории опережающего развития «Нефтекамск». Компания планирует вложить более 14 млн рублей в приобретение комплекса оборудования для технического контроля и ремонта штангово-глубинных насосов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Компания намерена реализовать инвестпроект в 2023-2027 годы, в результате будет создано 15 рабочих мест. Годовой объем оказываемых комплексных работ на предприятии составит порядка 6 тыс. ремонтов, на проектную мощность оно планирует выйти в 2024 году. В настоящее время резидент уже заключил договор субподряда на техобслуживание нефтепромыслового оборудования.

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