Компании из Башкирии заключили в Монголии контракты более чем на 100 миллионов рублей

По итогам бизнес-миссии предприятий Башкирии в Монголию, которая проходила с 22 по 24 марта, были заключены экспортные контракты на поставку товаров народного потребления из пластмассы и смазочных материалов на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Это лишь первые результаты бизнес-миссии, ожидается, что в ближайшие месяцы по итогам поездки будут заключены новые контракты. В Монголии востребованы наши изделия из кожи и нефтепродукты. Дружественная страна готова поставлять в Башкирию живой скот, мясную продукцию, продукцию животноводства. Обсуждались перспективы создания совместных предприятий в горнодобывающей, сельскохозяйственной, пищевой и легкой промышленности.

Объем внешнеторгового оборота Башкирии с Монголией за 2022 год увеличился на 50,3% по сравнению с 2021 годом и состоял исключительно из экспорта минеральной продукции, изделий из камня и гипса, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и древесины.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за два года предприятия Башкирии заключили 33 контракта с зарубежными партнерами на 29 млн долларов.