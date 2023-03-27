Глава Башкирии поручил срочно провести либерализацию инвестиционного законодательства

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно провести либерализацию инвестиционного законодательства региона. Соответствующее поручение он озвучил сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Прошу подготовить предложения по существенной либерализации нашего инвестиционного законодательства. Особенно в части финансовых мер, которые мы оказываем, и выделения земли. Это основа», - подчеркнул Радий Хабиров.

На сегодняшний день около 60 процентов земли находятся в республике вне делового оборота, информировал «Башинформ».

По мнению Главы Башкирии, нельзя «сидеть на этой земле, как куркули» и бояться, что кто-то обманет в случае либерализации.

«Да, наверное, это возможно. Но в массе своей мы должны создать быстрые условия, без отягощающих требований. Не то сейчас время. Если в это время человек пытается что-то делать, землю надо давать ему быстро и максимально. Возможно, где-то мошенники появятся. Но тогда нужно, если земля не используется, так же быстро забрать ее обратно, продумайте схему, как это сделать. Земля должна быть в обороте. То, что у нас происходит сейчас, не соответствует текущей ситуации. Поэтому я жду предложений. Срок - до 10 или 11 апреля. Задача - максимально ускорить», - заявил Радий Хабиров.