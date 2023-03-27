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Вчера, 15:15

Башстандарт планирует открыть лабораторию для испытания продукции ОПК

В IV квартале текущего года Центр стандартизации и метрологии Башкирии откроет лабораторию для проверки качества продукции оборонно-промышленного комплекса по государственному военному стандарту. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил руководитель Башстандарта Сергей Севницкий.

«Потребность наших промышленных предприятий, выпускающих продукцию для нужд минобороны, в работах по аттестации испытательного оборудования, растет, — сказал он. — Для этого нам предстоит серьезно подготовиться, приобрести испытательное оборудование, аттестовать его в соответствии с государственным военным стандартом».

Как сообщал Башинформ, на минувшей неделе в ЦСМ РБ открылась лаборатория для проверки качества продукции легкой промышленности.

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