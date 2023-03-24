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Вчера, 13:22

Жители Башкирии в 2022 году купили ювелирных изделий на 5,4 млрд рублей

По итогам 2022 года Башкирия заняла второе место среди регионов РФ по объему продаж ювелирных изделий с долей 13,4%. Такая доля приходится на Нижегородскую область. На первом месте Татарстан (15,3% — 6,2 млрд руб.). Также в первой пятерке Самарская область (4,7 млрд руб.) и Пермский край (3,6 млрд руб.), по данным аналитиков компании Sokolov.

По среднему чеку Башкирия на 5 месте — 5,806 тыс. руб. (+14% к году). Этот показатель на 12% меньше, чем в среднем по стране.

В компании отметили несколько важных для отрасли трендов. Это уход из России брендов luxury-сегмента; значительный рост доли серебряных изделий в денежном выражении — с 31% до 35%; рост доли онлайн-продаж с 17% до 19% — сейчас на маркетплейсы приходится почти треть рынка.

Как сообщал Башинформ, за 9 мес. 2021 года в Уфе было продано «ювелирки» на 2,19 млрд руб. со средним чеком 5,729 тыс. руб.

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