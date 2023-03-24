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Сегодня, 12:00

В Башкирии инвесторам предлагают промышленную площадку в Учалинском районе

В Учалинском районе есть площадка, подходящая для создания предприятия пищевой промышленности. Ранее здесь располагался комбикормовый завод, от него остались помещения общей площадью 3,5 тыс. кв. м. Место очень удобное для логистики — по соседству находится Учалинский элеватор, железнодорожная станция, рядом проходит трасса Белорецк - Учалы - Миасс.

Площадь земельного участка — 1,73 га. Можно предварительно ознакомиться с площадкой посредством виртуального тура, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Как сообщал Башинформ, на сегодняшний день к просмотру доступны 272 площадки.

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