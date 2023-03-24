Российские магазины Leroy Merlin передадут в локальное управление — СМИ

Французская группа ADEO, владеющая сетью магазинов строительных материалов Leroy Merlin, объявила об уходе из России со схемой передачи активов местной управляющей компании. Об этом узнали в РБК.

«Смена владельца не повлияет на бизнес компании, на взаимоотношения с партнерами и клиентами, на работу сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в прежнем режиме», — сообщил изданию представитель компании.

Сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России. Ретейлер появился в России в 2004 году и к 2022-му вошел в топ-10 крупнейших торговых компаний РФ. В Уфе первый магазин сети открылся в 2011 году, сейчас их два — в ТЦ «Мега» и ТЦ «Планета».