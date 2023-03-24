Маршрут Москва — Уфа вошел в первую десятку направлений на весну и лето, по данным аналитиков сервиса «Туту» на основании билетов, купленных до 20 марта на период с 1 марта по 31 августа.

Средний чек за перелёт весной и летом внутри России находится на уровне 14 447 рублей туда-обратно. На билеты по России у самостоятельных путешественников приходится около 85% спроса.

На билеты в страны ближнего зарубежья приходится почти 11% продаж, в страны дальнего зарубежья и Европу — примерно 4% в сумме. За билеты в страны ближнего зарубежья платят в среднем 25 105 рублей туда-обратно, в страны дальнего зарубежья — 52 162 рубля туда-обратно, в Европу — 75 405 рублей туда-обратно.

Из внутренних направлений наиболее востребованы маршруты Москва — Сочи (средний чек — 14 792 рубля туда-обратно), Москва — Санкт-Петербург (5 946 рублей туда-обратно) и Москва — Калининград (10 343 в обе стороны). Также в Топ-10 на весну и лето входят направления, Москва — Минеральные Воды, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Екатеринбург, Москва — Махачкала, Москва — Уфа, Москва — Казань и Москва — Самара.

Из зарубежных направлений лидируют страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Казахстан. Также в Топ-10 вошли Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Израиль.

Средние чеки за билеты в страны ближнего и дальнего зарубежья сократились на 18–22% за год, а в Европу — на 9% за год.