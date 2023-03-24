Инвесторы намерены реализовать в Башкирии новые проекты на сотни миллионов рублей

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Инвестиционный час». На нём рассмотрели новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

Генеральный директор «Уральской мясной компании» Ринат Зайнуллин представил проект создания в Уфимском районе агропромышленного парка «Таврос Агропарк». Речь идёт о формировании специализированной площадки для будущих резидентов в сфере переработки сельхозпродукции. Для этого на территории рядом с деревней Подымалово планируют построить производственную, логистическую и инженерную инфраструктуру. Общий объём инвестиций — 10 млрд рублей.

«С учётом дальнейших вложений резидентов капитализация проекта к 2025 году может достичь 25 млрд рублей, — отметил Ринат Зайнуллин. — На первом этапе в агропарке будут трудиться порядка 80 человек. В перспективе число специалистов может вырасти до 500 человек. На площадке откроют оптово-розничный рынок, комплекс по переработке мясной продукции для розничных сетей, а также предприятия, которые предоставляют торгово-сервисные услуги».

В качестве мер поддержки инвестпроект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот и возмещением части затрат на создание инфраструктуры. После согласования всей документации и оформления земельного участка строители начнут монтажные работы. Администрация Уфимского района окажет содействие в оформлении участка.

«Такие большие комплексные проекты нужно сопровождать очень ответственно. В июне 2023 года инвесторы должны начать строительство», — заявил Радий Хабиров.

О намерениях по расширению производственной базы машиностроительного предприятия «Кировец-Уфа» (официальный представитель Петербургского тракторного завода) рассказал его генеральный директор Радик Хафизов.

Напомним, производственно-технический центр по изготовлению, обслуживанию и ремонту сельхозтехники открыли в июле 2020 года в селе Кабаково Кармаскалинского района. Там же наладили изготовление ряда навесных агрегатов и запчастей к тракторной технике.

Участники «Инвестчаса» обсудили планы развития производственного направления центра. В их числе — строительство производственного корпуса площадью 1 500 кв. м, расширение цехов по изготовлению навесного оборудования и самоходных машин, по капремонту и модернизации сельхозтехники, а также открытие учебного класса для повышения квалификации персонала.

Общий объём вложений в проект — 170 млн рублей. Его реализация позволит сократить сроки обслуживания машин и оборудования, увеличить объёмы производства. С расширением базы на предприятии «Кировец-Уфа» появится 30 новых рабочих мест.

Радик Хафизов отметил, что подготовил заявку на получение льготного займа республиканского Фонда развития промышленности. Глава Башкортостана поручил оказать содействие в получении средств.

Предприниматели Марина и Ксения Сидоркины рассказали о проекте по созданию производства кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов в Уфе и Уфимском районе на базе группы компаний «Пекарня № 1». Первое хлебопекарное предприятие под этим брендом начало работать в Кушнаренковском районе в 2005 году, а с 2009 года в формате семейного бизнеса развивает в республике розничную торговую сеть. На начало 2023 года открыли уже 19 фирменных магазинов.

В рамках нового проекта предприниматели планируют построить мясоперерабатывающий цех и гастромаркет в посёлке 8 Марта Уфимского района, а также запустить новые магазины. Общий объём вложений — 166 млн рублей. На производствах и в ретейле создадут 45 рабочих мест.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Инвесторам также возместят часть затрат на закупку технологического оборудования.

«Отрадно, что вы успешно продвигаете семейный бизнес, — подчеркнул Радий Хабиров. — Сегодня мы активно развиваем пищевую и перерабатывающую промышленность и поддерживаем такие производства».

Проект создания в Ишимбае производственного центра по изготовлению и ремонту судовых узлов, ресурсодобывающей и транспортной техники представила генеральный директор компании «Урал — Технологические системы покрытий» Юлия Яхонтова.

«С 2007 года мы занимаемся восстановлением изношенных деталей и повышением ресурса различных узлов и агрегатов методом газотермического напыления металлов и сплавов. Выполняем заказы для ведущих нефтегазовых компаний», — рассказала Юлия Яхонтова.

В рамках нового проекта инвестор намерен смонтировать и запустить на действующей площадке технологический комплекс стоимостью 163 млн рублей. В течение года здесь должны построить новый корпус площадью 1,4 тысячи кв. м.

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного. Инвестору также предоставят налоговые льготы и льготный заём Фонда развития промышленности Башкортостана.

Генеральный директор компании «Фортуна плюс» Захар Бурдин доложил о проекте создания в Кировском районе Уфы, на берегу реки Белой базы отдыха «Свобода». Ранее инвестор открыл в столице республики три кафе. При поддержке Корпорации развития Башкортостана в компании «Фортуна плюс» разработали концепцию многофункционального рекреационного пространства с площадкой для глэмпинга, купольным рестораном на 300 мест, амфитеатром для проведения культурно-массовых мероприятий, детскими игровыми зонами и пирсом для организации водных видов отдыха.

Стоимость проекта — 180 млн рублей. В 2023 году на площадке планируют провести необходимые изыскания и подготовить документацию, а в 2024 году — начать монтажные работы. После открытия базы на ней будут работать 25 человек.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация Уфы также окажет содействие в оформлении земельного участка.