В России на строительство деревянных домов будет выделяться по 10 млрд рублей в год

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в ближайшие два года выделять 10 млрд рублей на строительство малоэтажных домов. Они будут предназначены для тех, кто вынужден переселиться из аварийного жилья. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как следует из документа, в 2023–2024 годах из федерального бюджета нужно выделять до 10 млрд рублей на каждый год для финансирования строительства малоэтажных зданий. Они будут изготовлены из дерева и предназначаться для переселения граждан из авариек.

Доклад должен быть представлен президенту до 1 июля.