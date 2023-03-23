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Сегодня, 13:11

В Башкирии в СКПДИ внесено порядка 2 тысяч дорожных ям и 1,5 тысячи — устранены

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

По данным Управления дорожного хозяйства Башкирии, число дорожных ям, внесенных в Систему контроля и планирования работ по дорожной инфраструктуре, достигло 2 тысяч, из них 1,5 тысячи устранены. «Процесс постоянный, цифры то растут, то уменьшаются», — пояснили в УДХ.  В последнее время работу пришлось активизировать — жалоб стало больше, и особенно много — от жителей Уфы, Стерлитамака, Октябрьского.

Работы по устранению ям ведутся и зимой. Как поясняют специалисты, углубление менее 5 см дефектом не считается, а если больше — подлежит ремонту. Яму расчищают, пылесосят, прогревают и закрывают холодным асфальтом. А 25 марта «Башкиравтодор» планирует запустить свои асфальтовые заводы и начать ремонт горячим асфальтом. Как ведется работа по поддержанию дорог в нормативном состоянии, «Башинформ» описывал здесь.

Ямочный ремонт дорожные службы должны завершить к 10 мая и далее заняться нанесением разметки, сообщили в УДХ РБ.

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