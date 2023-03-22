В Уфе пройдут три спецвыставки в рамках форума «Управдом»

В Уфе 12 апреля откроются крупнейшие в Приволжском федеральном округе специализированные выставки сферы ЖКХ — «Благоустройство. Комфортная среда», «Инженерные системы», «Уралстройиндустрия». Центральным мероприятием деловой программы станет Республиканский форум «Управдом», который пройдет 14 апреля.

Как сообщили в минЖКХ Башкирии, в программе форума запланированы столы по экономии ресурсов, повышению эффективности ремонта и качества услуг УК. Готовятся мастер-классы по комплексному благоустройству дворовых территорий и формированию комфортной городской среды.

Всего в рамках форума состоится 13 отраслевых круглых столов, панельных секций, конференций по ключевым вопросам развития ЖКХ, на которых выступят порядка 100 спикеров. Программу организует минЖКХ Башкирии.

«Форум „Управдом“ — важная площадка для обсуждения ключевых вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Как доказывает практика, для принятия грамотных решений необходимо привлекать к диалогу все стороны — активистов, представителей профильных ведомств и надзорных органов, управляющих и ресурсоснабжающих компаний и, конечно, самих жителей. Рассчитываем, что на форуме будут высказаны важные и полезные предложения. Их мы непременно возьмем в работу», — прокомментировал вице-премьер правительства РБ Алан Марзаев.

В выставках традиционно участвуют ведущие российские компании отрасли — производители материалов и технологий для благоустройства. Это оборудование для игровых и спортплощадок, виды уличного покрытия, системы освещения, малые архитектурные формы — скамейки, урны, ограждения, инженерные системы и оборудование, технологии «Умный дом», теплоизоляционные материалы и конструкции, производство асбестовых изделий и другие.

В 2022 году экспозиции разместились на площади 1,24 тыс. кв. м. В них приняло участие около 34 компаний из 8 регионов России, которые посетили около 9 тыс. специалистов отрасли.