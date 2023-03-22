В России упрощен порядок размещения летних кафе

Правительство России упростило порядок размещения летних кафе.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, подписано постановление о расширении перечня объектов, для размещения которых больше не нужно оформлять права на земельные участки.

В обновлённый перечень, в частности, вошли веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий.

«Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Это станет возможным при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели. Такая мера позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания», — говорится в сообщении правительства России.

Кроме того, это нововведение позволит быстрее проводить капитальный или текущий ремонт зданий, поскольку строители могут размещать необходимую технику и стройматериалы вблизи места проведения работ.