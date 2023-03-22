В Башкирии переселенцы из Херсона получили жилищные сертификаты на 104 млн рублей. Об этом на заседании регионального правительства сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

По словам руководителя кабмина, в Башкортостане продолжается работа по оказанию помощи жителям Херсона и области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания. На сегодняшний день поступило 92 заявления о предоставлении меры государственной поддержки. Из них более 50% — на получение жилищного сертификата.

«Предварительно общая сумма потребности на сегодняшний день составляет порядка 110 млн рублей. Финансирование ведется за счет средств публично-правовой компании Фонда развития территорий. В настоящее время выпущен 31 государственный жилищный сертификат на общую сумму 104 млн рублей, а также принято 31 положительное решение в части выделения единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей гражданам», — рассказал Андрей Назаров.

Со слов и. о. министра строительства и архитектуры республики Егора Родина, заявители получат выплаты после выделения федеральным Фондом развития территорий РБ указанных средств. Ориентировочный срок — конец марта 2023 года.