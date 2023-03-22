Башкирия на 2 месте в РФ по доле земельных участков с установленными границами

В Башкирии доля земельных участков с установленными границами составила почти 95% при среднероссийском значении 67%. По этому показателю республика на первом месте в ПФО и на втором - в РФ (уступив только 1% Магаданской области).

По данным Росреестре по Башкортостану, в Едином госреестре недвижимости содержатся сведения о более чем 1,8 млн земельных участков. Из них порядка 1,7 млн — с установленными границами.

«Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных участков с установленными границами постоянно растет. Этому способствуют комплексные кадастровые работы, финансируемые бюджетом, а также активное обращение владельцев участков», — пояснили в Росреестре.

Полнота сведений ЕГРН не только поддерживает интересы собственников и государства, но также способствует улучшению бизнес-климата, позволяя вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости, пояснили в ведомстве.