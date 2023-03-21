В Башкирии в феврале инфляция замедлилась на 1,15%

В феврале годовая инфляция в республике составила 9,7% против 10,8% в январе, информирует Нацбанк Башкирии. Показатель ниже, чем в ПФО (10,9%) и в целом по стране (11%).

Рост цен на продовольствие замедлился до 8% после 9,6% в январе, на промтовары — до 9,6% против 10,8%, на услуги — до 12,1% против 12,65%.

Снижение инфляции в продовольственном секторе и «непроде» аналитики объясняют расширением предложения и сдержанным спросом, а в услугах — в основном высокой базой февраля 2022 года.

Замедлился рост цен на лекарства, на услуги стоматологий. Свою роль сыграли рекордный урожай прошлого года, рост поставок товаров по «параллельному импорту» и увеличение производства отечественной продукции. А проезд в купе нефирменных поездов стал дешевле, чем год назад.

В ближайшие месяцы эксперты Банка России ожидают снижения инфляции ниже 4% за счет высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии показатель несколько повысится. Прогноз к концу года — инфляция на уровне 5–7%.