ВТБ в Башкирии увеличил выдачи ипотеки в феврале вдвое

Поддержку рынку оказали реализация льготной ипотеки, ввод девелоперами новых объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 20% выше.
ВТБ за первые два месяца 2023 года оформил более 400 жилищных кредитов на 1,46 млрд рублей. Средний чек составил порядка 3,5 млн рублей, увеличившись за год на 23%.
В феврале основным спросом жителей Башкирии пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля превысила 70%. Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам.
Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: на нее пришлось 60% всех выдач по программам господдержки. Второй по популярности программой «Ипотека с господдержкой-2020» воспользовались 40% заемщиков, оформивших льготные кредиты.
Ранее в марте ВТБ скорректировал ставку по ипотеке на квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка может быть суммирована с другими дисконтами, в результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ теперь достигает 0,5 п.п. Одновременно банк уменьшил минимальный уровень первого взноса для всех заемщиков: в рамках собственных программ - до 10% при покупке квартир и частных домов, по программам господдержки – до 15% при приобретении домов и таунхаусов.