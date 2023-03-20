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Сегодня, 10:49

ВТБ в Башкирии увеличил выдачи ипотеки в феврале вдвое

По итогам февраля более 280 ипотечных заемщиков Башкирии оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил около 1 млрд рублей, что вдвое выше результата января.

Партнерский материал

Поддержку рынку оказали реализация льготной ипотеки, ввод девелоперами новых объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 20% выше.

ВТБ за первые два месяца 2023 года оформил более 400 жилищных кредитов на 1,46 млрд рублей. Средний чек составил порядка 3,5 млн рублей, увеличившись за год на 23%.

В феврале основным спросом жителей Башкирии пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля превысила 70%. Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам.

Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: на нее пришлось 60% всех выдач по программам господдержки. Второй по популярности программой «Ипотека с господдержкой-2020» воспользовались 40% заемщиков, оформивших льготные кредиты.

«По нашим экспертным оценкам в текущем году темпы ипотечного кредитования превысят результаты 2022 года. Первые два месяца продемонстрировали позитивную динамику, подтверждая данный тренд. Мы фиксируем увеличение спроса жителей республики как к новостройкам, так и к объектам вторичного рынка. Двукратный рост заявок мы зарегистрировали по обновленной в начале февраля ИТ-ипотеке. Увеличился поток граждан, оформляющих жилищные кредиты с сокращенным пакетом документов, что стало возможным благодаря перезапуску программы для самозанятых»,
прокомментировал управляющий ВТБ в Республике Башкортостан Станислав Морилов.

Ранее в марте ВТБ скорректировал ставку по ипотеке на квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка может быть суммирована с другими дисконтами, в результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ теперь достигает 0,5 п.п.  Одновременно банк уменьшил минимальный уровень первого взноса для всех заемщиков: в рамках собственных программ - до 10% при покупке квартир и частных домов, по программам господдержки – до 15% при приобретении домов и таунхаусов.

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