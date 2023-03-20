ВТБ в Башкирии увеличил выдачи ипотеки в феврале вдвое

Поддержку рынку оказали реализация льготной ипотеки, ввод девелоперами новых объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 20% выше.

ВТБ за первые два месяца 2023 года оформил более 400 жилищных кредитов на 1,46 млрд рублей. Средний чек составил порядка 3,5 млн рублей, увеличившись за год на 23%.

В феврале основным спросом жителей Башкирии пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля превысила 70%. Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам.

Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: на нее пришлось 60% всех выдач по программам господдержки. Второй по популярности программой «Ипотека с господдержкой-2020» воспользовались 40% заемщиков, оформивших льготные кредиты.