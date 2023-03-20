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Вчера, 13:29

Развитие сотрудничества Башкирии с Ираном будет курировать специально созданная рабочая группа

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:Азат Мухамедьянов / пресс-служба Главы Башкортостана

Для дальнейшего развития сотрудничества Башкирии с Ираном будет создана специальная рабочая группа. Планируется, что со стороны республики ее возглавит первый заместитель премьер-министра правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, а с иранской стороны - заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Алиреза Пейман Пак. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Направления сотрудничества будут отражены в дорожной карте по развитию сотрудничества и кооперации между Башкирией и Ираном. Глава республики Радий Хабиров отметил, что результаты проводимой работы будут оцениваться по конкретным достигнутым в конце года показателям, например, росту товарооборота и др.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Иран заинтересован в поставках высокотехнологичного оборудования из Башкирии. 

Автор:Роман Якимчук
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