Иран заинтересован в поставках высокотехнологичного оборудования из Башкирии

Во время визита официальной делегации Башкирии в Иран страну посетили 75 предпринимателей республики, которые за два дня провели более 250 встреч с представителями иранского бизнеса. Уже заключены контракты на общую сумму 5 млн долларов, остальные прорабатываются, сообщила на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Среди достигнутых договоренностей – создание в Башкирии совместного производства детских игрушек, поставка высокотехнологичного оборудования для бурения скважин, произведенного в РБ, поставка смазочных материалов, газотурбинных двигателей, приборов и другого. Обсуждались возможности производства продукции иранских торговых марок в республике и создание совместного предприятия в иранском Исфахане. Есть договоренности об отправке древесины из Башкирии иранским производителям мебели. Иранская сторона заинтересована также в поставках сельхозпродукции и минеральных удобрений из Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал о готовности Ирана заключить контракт на поставку из Башкирии говядины стандарта «Халяль».