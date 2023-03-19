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Сегодня, 09:44

Сегодня в Башкирии продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня в некоторых городах и районах Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, стартовавшие в республике с пятницы, 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства торговли и услуг.

Всего за эти три дня организовано 30 площадок для ярмарочной торговли. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на администрацию Уфы, сельскохозяйственные ярмарки всегда пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью у жителей. В частности, сельхозярмарки выходного дня проводятся в башкирской столице с начала 1990-х годов.

«Такие ярмарки обеспечивают спрос горожан на овощную, крупяную продукцию нового урожая осенью, а также на мясомолочный ассортимент зимой по более приемлемым ценам, чем на рынке», — пояснили в мэрии Уфы. 

Автор:Галина Бахшиева
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