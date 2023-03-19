Что посеешь: как Башкирия готовится к посевной в условиях санкций?

2022 год в большинстве регионов России выдался урожайным, а в Башкирии был собран самый большой урожай зерновых с 1986 года.

«Пятимиллионный рубеж мы преодолеваем в четвертый раз в истории, - подчеркнул Глава республики Радий Хабиров. - 5 миллионов тонн получили в 1983 году, 5,2 млн – в 1985-м, 5,9 миллиона – в 1986-м. И вот теперь снова покорили пятимиллионную отметку – впервые с 1980-х».

Сейчас республика готовится к весеннему севу в условиях санкционного давления, что влияет на зарубежные поставки семян, техники и агротехнологий. Фактическое прекращение логистики со странами Европы, куда экспортировались многие технические культуры, повлияло на изменение структуры посевов. Но, несмотря на сложности, благодаря активной работе селян и господдержке серьезных проблем с посевной в Башкирии быть не должно.

Структура сева

Общая площадь посевов в 2023 году составит в Башкирии 2,8 миллионов гектар, что на 3,2 тысяч га больше, чем в прошлом. Под яровые будет выделено 2,1 млн. га, под озимые - 318 тысяч. По сравнению с прошлым годом изменилась структура посевов. Площадь яровых уменьшилась на 55 тысяч гектар, а озимых возросла на 56 тысяч. Это связано, прежде всего, с тем, что в условиях участившихся засух именно озимые дают наиболее высокий урожай за счет использования запасов весенней влаги. Причем разница в сборе зерна с одного гектара может достигать не десятков процентов, а нескольких раз.

Ставшие следствием глобального потепления более теплые зимы позволяют сохранить хорошее состояние намного большему, чем раньше числу озимых. К примеру, в этом году при 318 гектарах общей площади озимых в хорошем состоянии были 190 га, в удовлетворительном – 108, а в плохом, то есть изреженном или вообще не взошедшем всего 19,5 гектар.