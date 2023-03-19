Что посеешь: как Башкирия готовится к посевной в условиях санкций?

2022 год в большинстве регионов России выдался урожайным, а в Башкирии был собран самый большой урожай зерновых с 1986 года.
«Пятимиллионный рубеж мы преодолеваем в четвертый раз в истории, - подчеркнул Глава республики Радий Хабиров. - 5 миллионов тонн получили в 1983 году, 5,2 млн – в 1985-м, 5,9 миллиона – в 1986-м. И вот теперь снова покорили пятимиллионную отметку – впервые с 1980-х».
Сейчас республика готовится к весеннему севу в условиях санкционного давления, что влияет на зарубежные поставки семян, техники и агротехнологий. Фактическое прекращение логистики со странами Европы, куда экспортировались многие технические культуры, повлияло на изменение структуры посевов. Но, несмотря на сложности, благодаря активной работе селян и господдержке серьезных проблем с посевной в Башкирии быть не должно.
Структура сева
Общая площадь посевов в 2023 году составит в Башкирии 2,8 миллионов гектар, что на 3,2 тысяч га больше, чем в прошлом. Под яровые будет выделено 2,1 млн. га, под озимые - 318 тысяч. По сравнению с прошлым годом изменилась структура посевов. Площадь яровых уменьшилась на 55 тысяч гектар, а озимых возросла на 56 тысяч. Это связано, прежде всего, с тем, что в условиях участившихся засух именно озимые дают наиболее высокий урожай за счет использования запасов весенней влаги. Причем разница в сборе зерна с одного гектара может достигать не десятков процентов, а нескольких раз.
Ставшие следствием глобального потепления более теплые зимы позволяют сохранить хорошее состояние намного большему, чем раньше числу озимых. К примеру, в этом году при 318 гектарах общей площади озимых в хорошем состоянии были 190 га, в удовлетворительном – 108, а в плохом, то есть изреженном или вообще не взошедшем всего 19,5 гектар.
Среди других изменений – снижение на 2,8 тысяч гектар площадей для посевов рапса. Эта тенденция во многом связана с тем, что рапс требует обязательной химической обработки от вредителей, что нередко приводит к массовой гибели пчел. Зато площадь под технические культуры, имеющих высокую рыночную цену и хороший экспортный потенциал, возрастет на 7,8 тысячи га. Площадь под другой высокомаржинальный продукт – сахарную свеклу также увеличиться на 1,7 тысяч гектар.
Уход от импорта
Наибольшие опасения в плане подготовки к весеннему севу 2023 года были по семенам, значительная часть которых закупалась в странах Европы и США. По данным минсельхоза РБ, потребность в посадочном материале по зерновым и зернобобовым культурам составляет 285 тысяч тонн и сегодня она удовлетворена на 100%. Семян кукурузы требуется 2000 тысячи тонн, обеспеченность по ним составляет 67%, сахарной свеклы - 150 тысяч тонн (обеспеченность 82,6%). Подсолнечника и рапса для посадки нужно 1720 тысяч тонн, 73% от этого количества у аграриев уже есть.
Что касается структуры поставок, то 80% семян технических культур в хозяйствах региона российского производства, остальное - запасы импорта.
«Большей частью семена кукурузы, подсолнечника давно производятся в России, - отметил вице-премьер - министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. - Что касается семян сахарной свеклы, как известно, страна может обеспечить только 4% потребности, этот вопрос сейчас решается. И по качеству, к сожалению, мы пока не конкурентны. Например, гибрид компании КWS требует только одной обработки средствами защиты растений, а обычно приходится обрабатывать 5-6 раз».
До начала весеннего сева остается еще чуть больше месяца, и оставшийся недобор по семенам будет ликвидирован. Там, где потребности селян не сможет удовлетворить отечественное производство и поставки из дружественных стран, будут задействованы схемы параллельного импорта, каналы которого уже хорошо отработаны.
Технический фактор
В наших непростых климатических условиях особую роль приобретает быстрота проведения весеннего сева, что напрямую зависит от состояния парка сельхозтехники.
Этой весной в яровом севе будет участвовать 12770 тракторов – на 150 больше, чем в прошлом году. Наличный парк техники позволяет проводить закрытие влаги в течение 8-9 дней, а посадку зерновых и технических культур за 12-15 дней. В целом, благодаря количественному и качественному росту парка сельхозмашин, за три последних года сроки проведения посевной в Башкирии сократились на 3-4 дня, что очень важно для получения хорошего урожая.
«Достоверных долгосрочных прогнозов погоды не бывает, поэтому будем готовиться к худшему - к засухе, - заявил Ильшат Фазрахманов. - В прошлом году требовали отсеяться как можно быстрее, в итоге до дождей яровые успели посеять на 80% площадей - и не прогадали, вырастили рекордный урожай. Будем работать по такому сценарию и в текущем году».
Одной из проблем для аграриев стал высокий процент сельхозтехники европейского и американского производства. Из-за санкций произошло значительное подорожание запчастей и расходных материалов. Для исправления ситуации в Башкирии организуют ремонт импортных тракторов своими силами и налаживают собственное производство запасных частей.
«Санкции стали импульсом к развитию, мы уже освоили выпуск более 3 тысяч наименований запчастей для импортной сельхозтехники, - заявил Радий Хабиров. - Сообща создали конструкторское бюро по разработке техдокументации для изготовления аналогов импортных деталей. В эту работу активно вовлекаются и промышленные предприятия соседних Челябинской и Свердловской области, а также Республики Беларусь».
Зато ситуация с обеспечением топливом, которого для посевной нужно 39 тысяч тонн значительно лучше, чем в прошлом году. Тонна солярки стоит 52 тысячи рублей, что на 8% меньше уровня 2022 года. По словам Ильшата Фазрахманова, это удешевит расходы на выращивание зерна на 60-70 копеек.
Бюджетная помощь
Себестоимость посевной и других агротехнических работ 2023 года оценивается в Башкирии в сумму порядка 22,6 миллиардов рублей. Основные статьи расходов составит закупка удобрений и средств защиты растений, на что уйдет соответственно 5,9 и 4,4 миллиарда рублей. На ГСМ аграрии потратят 3,8 миллиарда, на запчасти – 3,6 млрд руб. Стоимость семян зерновых оценивается в 2,6 млрд, технических культур – в 2,2 миллиарда рублей.
К сожалению, экономическая ситуация и затоваривание рынка сельхозпродукции из-за сложности экспорта и высокого урожая прошлого года, работают не в пользу аграриев.
«ГСМ и удобрения в наличии есть, проблема в том, что предприятиям не хватает ликвидности на их покупку, - заявил Ильшат Фазрахманов. - Зерно, подсолнечник лежат на складе, сахар часть продали, часть на складах, и, к сожалению, молоко упало на 2 рубля. Это для нас очень чувствительно».
Здесь на помощь идет государство. В 2023 году объем господдержки АПК Башкирии составит 5,2 миллиарда рублей, в том числе почти 2,8 млрд руб. из республиканского бюджета, что на 37% больше, чем годом ранее. Основной объем субсидирования – 1,4 миллиарда рублей будет направлен на закупку сельхозтехники. Субсидирование приобретения удобрений составит 550 млн руб., выращивания зерновых - 470 млн руб.
«Ускоренно работаем, чтобы довести до получателей субсидии и максимально выбираем лимиты по льготному кредитованию, попросили еще большой объем - эти средства как раз направляются на покупку самого необходимого», - заявил глава минсельхоза РБ.
Напомним, что эти и другие вопросы вопросы, связанные с состоянием и развитием АПК, будут обсуждаться на Агропромышленном форуме, который пройдет в Уфе с 21 по 24 марта 2023 года.