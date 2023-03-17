ВТБ: ставки по депозитам прекратят снижение

Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% приведет к стабилизации уровня ставок по депозитам на рынке. Они перестанут снижаться, а банки продолжат курс на удлинение привлечения за счет повышенной доходности по долгосрочным депозитам, которая сейчас достигает на рынке 9,5% годовых. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

С начала года на фоне сохранения ключевого индикатора средние максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках постепенно сокращались.

С января по конец февраля, по данным регулятора, они уменьшились с 8,13% до 7,67% годовых. Это было связано в том числе с повышением прогноза по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7-9%: банки стремились зафиксировать привлеченные средства по текущим или несколько сниженным ставкам в ожидании роста стоимости фондирования.

Однако уже в первой половине марта движение ставок вниз остановилось. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне со стороны ЦБ укрепит этот тренд. Отсутствие значимых колебаний рыночных параметров по депозитам будет обусловлено стремлением банков удлинить привлечение: это проявляется в снижении ставок по краткосрочным вкладам и накопительным счетам, с одной стороны, и увеличением доходности долгосрочных депозитов – с другой стороны.

В частности, средняя доходность по накопительным счетам у крупных игроков рынка находится на уровне 6% годовых, снизившись с начала года на ~0,3 п.п. При этом максимальная доходность по вкладам на сроках от 1 года варьируется в районе 9,5% годовых.

Разрыв в доходности между долгосрочными депозитами и накопительными счетами с начала года увеличился и составляет 3,5 п.п. При этом средняя максимальная ставка по краткосрочным вкладам выше доходности по накопительным счетам всего на ~0,94 п.п.