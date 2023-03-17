В 2023 году в Башкирии направят на переобучение 870 работников предприятий оборонного комплекса

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, в Башкортостане запланированы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как стало известно «Башинформу», для республики квота участников на 2023 год составляет 870 человек. На эти цели планируется направить около 52 миллионов рублей, 99% из которых — это средства федерального бюджета, 1% — регионального. Новая программа поможет сфере ОПК решить вопросы кадрового обеспечения, а жителям региона — получить новую специальность и трудоустроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

«В прошлом году получить дополнительное образование или переобучиться смогли работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, — прокомментировала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова. — Например, сотрудник работал в цеху, который из-за отсутствия заказов вследствие санкций пришлось закрыть. 3 612 таких работников мы переобучили в прошлом году на те профессии, которые востребованы на тех же предприятиях, или просто повысили им квалификацию».

В 2023 году Минтруд России предложил поддержать другое направление — вырос спрос на переобучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, такую потребность заявили 63 региона страны. Новая программа актуальна, так как государственный оборонный заказ растет в целом в стране. Что касается работников промышленных предприятий, то они смогут переобучиться на другую специальность или повысить профессиональные навыки в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В рамках нового направления поддержки занятости предприятия ОПК смогут не только переобучить своих работников, но также привлечь в свой штат тех, кто ищет работу. С ними заключат ученический договор, и они смогут пройти обучение.

Всего в 2022 году центры занятости населения республики трудоустроили на предприятия оборонно-промышленного комплекса 7 316 человек, 228 из которых — это бывшие студенты и выпускники учреждений среднего профессионального образования. По состоянию на март 2023 года за каждым предприятием ОПК закреплен специалист центра занятости населения. Он информирует и консультирует по всем вопросам кадрового обеспечения потребности данных предприятий.

Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

В 2023 году по стране такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12,8 млрд рублей.